Mit einem Überraschungsmoment kann man der alljährlichen Monotonie ein Ende bereiten. Dazu eignen sich unter anderem ein paar kleine unangekündigte Spiele. Für Feiern im Freundes- oder engeren Kollegenkreis ist beispielsweise „Wer bin ich“ geeignet. Notieren Sie weihnachtliche Charaktere auf einem Post-it. Das könnten das Christkind, Rudolph das Rentier oder auch Sylvester-Butler James aus „Diner for one“ sein. Jedem Partygast wird nun ein Zettel auf die Stirn geklebt, ohne dass er ihn vorher sieht. Nun muss jeder nach der Reihe mittels „Ja-Nein“-Fragen an die anderen Mitspieler erraten, welcher Name auf seinem Zettel steht.