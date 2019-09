Das können Hörgeräte der neuesten Generation

Jederzeit Telefongespräche führen, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen, den Klang von Fernseh- und Multimedia-Geräten direkt „aufs Ohr“ leiten und in manchen Situationen mehr verstehen als Menschen ohne Hörminderung – es ist erstaunlich, was moderne Technik auf dem Hörgerätemarkt heute möglich macht. Und obwohl die Modelle immer kleiner werden, punkten sie mit mehr Funktionen, besserem Klang und leistungsstarken Akkus. Internetfähige Hörgeräte hatten bisher meist den Nachteil, dass sie vorrangig für iOS-Geräte von Apple (iPhone, iPad) entwickelt wurden. Wer ein Smartphone mit Android-Betriebssystem hatte (z.B. Samsung, Huawei), konnte viele Funktionen nicht nutzen. Mittlerweile gibt es aber auch Hörgeräte (z.B. von Phonak), die alle Audioinhalte von iOS- sowie Android-Telefonen auf beiden Ohren, wiedergeben. Musik, Videos, Podcasts und vieles mehr kommen so ohne Klangverlust beim Benutzer an. Beim Fernsehen werden die Hörgeräte zu drahtlosen Kopfhörern und können unterscheiden, ob Gespräche oder Musik übertragen werden. Darüber hinaus ermöglichen manche Geräte zu telefonieren, ohne dass das Smartphone ans Ohr gehalten werden muss. Gespräche werden direkt auf die Hörgeräte übertragen.

Über eine App ist es zudem möglich, direkt mit dem Hörakustiker in Verbindung zu treten, der Feinabstimmungen an den Hörgeräten sofort vornehmen kann. Immer mehr Hörgeräte verfügen heute über leistungsstarke Akkus, die den ganzen Tag halten, auch wenn über Smartphone oder Tablet stundenlang Filme oder Musik heruntergeladen („gestreamt“) wurden. Über Nacht lagern die Geräte in einer Ladestation, die je nach Modell auch gleichzeitig die Funktion einer Trockenbox erfüllen kann. Praktisch: Sie schalten sich beim Ladevorgang automatisch ab und erst wieder ein, wenn sie herausgenommen und getragen werden. Lithium-Ionen-Akkus der neuesten Generation halten auf diese Weise bis zu sechs Jahre.