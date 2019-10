Wie kann man Kinder schützen? Zunächst einmal sollten Erwachsene einen bewussten Umgang mit den neuen Medien vorleben. Dazu gehört, nicht ständig auf das Smartphone zu schauen, wenn der Nachwuchs anwesend ist. Oder das „Ruhigstellen“ der Kleinen mit Videos vom Smartphone nur selten anzuwenden. Zudem gibt es für Eltern auch verschiedene Programme oder Apps, um ihre Kinder langsam und sicher an die digitalen Medien heranzuführen. Eltern können sich für eine Kindersicherungs-App entschieden (zum Beispiel erhältlich von Salfeld), mit der sich individuell definierte Online-Filter und genaue Zeitlimits einstellen lassen. Die Erziehungsberechtigen sehen die Nutzungsdauer und den Verlauf der Apps. Die Einstellungen erfolgen in Absprache mit den Kindern. So kann definiert werden, auf welchen Internetseiten sich die Kleinen bewegen und welche Apps und Kommunikationsplattformen benutzt werden. Es entsteht ein sicheres Gefühl bei den Eltern, ohne dass sich die Kinder überwacht fühlen müssen.