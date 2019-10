Familienmesse Karlsfeld

Ob finanzielle Vorsorge oder Renovierung: Hier finden Familien alles, was sie interessiert

Was ist mit den Zinsen, was ist mit den Immobilen Preisen los? Neue Küche oder neue Türen und Fenster am Haus fällig? Ganz persönliche und individuelle Antworten auf alle Fragen rund ums Geld, Haus, Wohnung, Gesundheit und vieles mehr werden auf der neuen Karlsfelder Familienmesse gegeben. Die Messe findet auf einem über 17.000 Quadratmeter großen Ausstellungsareal direkt am See statt. Veranstalter ist die JWS GmbH. Mit dabei sind bekannte Firmen und Aussteller aus dem Landkreis Dachau. So wie die Sparkasse Dachau.

Zinsen auf historischem Tiefstand, Immobilienpreise zu Höchstpreisen – und was ist später eigentlich von der gesetzlichen Rente zu erwarten? „Bei diesen Entwicklungen müssten die Alarmglocken läuten, aber viele tun zu wenig für ihre persönliche Vorsorge“, meint Christoph Zahn, Marketingleiter der Sparkasse Dachau, „mit Besorgnis sehen wir diese Entwicklung in der Bevölkerung.“

Vorsorge beginnt bereits in jungen Jahren, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht uncool anhört. Egal, ob für die Berufsausbildung oder einfach nur für den Führerschein, für alles braucht man Geld. Damit die Belastung in späteren Jahren nicht so hoch ist, kann bereits mit geringen Beträgen von Anfang an vorgesorgt werden. „Auch für die Familiengründung oder für die Anschaffung einer Immobilie sollte rechtzeitig etwas getan werden“, führt Zahn aus. „Und nicht zuletzt für das Alter, denn die gesetzliche Rente wird immer knapper“, sagt der Finanzexperte.