Vom Erfolg überwältigt

Die Wunschbaumaktion der Candisserie Dachau ist ein Selbstläufer geworden, deshalb braucht Isabel Seeber dringend Lagerflächen für die vielen gespendeten Geschenkpakete

Angenommen Isabel Seeber (51), Inhaberin der Dachauer Candisserie und Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Münchner Straße in Dachau, würde sich so ein laminiertes Kärtchen, wie sie zu Hunderten bald wieder am großen Wunschbaum vor ihrem Geschäft hängen werden, selbst hinhängen, dann stünde darauf: „Liebe Dachauer, ich wünsche mir für vier Wochen einen größeren leerstehenden Raum im Bereich der Münchner Straße, in dem ich die Weihnachtsgeschenke für bedürftige Dachauer Bürger bis zur Bescherung an Weihnachten problemlos lagern kann. Herzlichst, Isabel Seeber.“ Das Kärtchen in eigener Sache wird Isabel Seeber sicher nicht an den Wunschbaum heften, aber ihr Wunsch ist deshalb nicht weniger dringend. Denn seit die sozial aktive Geschäftsfrau ihren Wunschbaum-Spendenmarathon gestartet hat, ist nichts mehr wie es einmal war – besonders in der Zeit kurz vor Weihnachten. Isabel Seeber empfängt den Reporter im Lager ihrer Candisserie in der Münchner Straße. Das Gespräch wird mehr als einmal unterbrochen. Unten klingelt ihr Handy und oben im Geschäft die Klingel der Eingangstür. Dazwischen wird Isabel Seeber immer wieder mal von ihrer Mitarbeiterin gerufen. Drunten im Lager stapeln sich jede Menge Kartons. Und ihr Mann, der an seinem freien Tag auch mithilft, bringt Nachschub an weiteren Kartonagen. Es ist das normale Geschäft, das hier abläuft. Noch werden keine Packerl für ihre Wunschbaumaktion im Laden abgegeben.

