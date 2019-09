Modetrends mit Wohlfühlfaktor

Leuchtende Farben sind in – und jetzt gibt es auch passende Strumpfmode dazu

Mode ist mehr als nur Bekleidung, sie ist ebenso Ausdruck der Persönlichkeit. Dabei soll sie möglichst nicht nur gut aussehen, sondern auch bequem zu tragen sein. Dieses Jahr bleiben hier in den Modekollektionen keine Wünsche offen: Fließende Stoffe, lässige, weite Schnitte sowie schwingende Röcke und Kleider liegen voll im Trend und umschmeicheln die Figur besonders angenehm. Verspielte Akzente wie Trompetenärmel, Spitze und Volants sind weiterhin angesagt – genau wie Glanz und Blumenprints auf Röcken und Kleidern. Eine Mode, die Bein zeigt und nach passenden Schuhen, vor allem aber auch Strümpfen verlangt.

Von Orange über Rosa bis Grün

Was vor allem gefällt: die umwerfenden Farben! Als Farbe des Jahres hat das bekannte Pantone Farbinstitut 2019 „Living Coral“ gekürt. Dieses belebende Orange passt perfekt in die warme Jahreszeit und macht gute Laune. Darüber hinaus findet man leuchtendes Gelb, Rot, tiefes Blau sowie sanfte Grün-, Lila- und Rosatöne im aktuellen Angebot der Shops. Ein schickes Statement lässt sich hier mit farblich passenden Strümpfen setzen. Gerade bei Kompressionsstrümpfen – auch Stützstrümpfe genannt – war das bisher nicht einfach, denn hier ging ein dezentes Gesundheitsdesign oft vor modisches Aussehen. Bei Frauen mit Venenschwäche sorgen Kompressionsstrümpfe aber für einen zusätzlichen Wohlfühlfaktor, vor allem, wenn sie optisch den herkömmlichen Strümpfen in nichts nachstehen. Kompressionsstrümpfe üben einen angenehmen Druck auf die Beine aus, sodass der Rückfluss des Blutes zum Herzen erleichtert wird, formen aber nebenbei auch eine schlanke, feste Silhouette. Und mittlerweile sind sie nun endlich auch in schönen Ausführungen zu haben. Die Farbe Malve zum Beispiel, eine feminine Nuance von Rosa (erhältlich z.B. von Ofa), verleiht jedem Outfit eine romantische und dennoch elegante Optik. Verführerisch wirkt außerdem Lavendel, das sich hervorragend mit einem edlen Petrolblau, Dunkellila oder floralen Prints kombinieren lässt.

Wer es elegant und dezent liebt, liegt mit Silber genau richtig. Dieser helle Ton passt zu den unterschiedlichsten Looks: klassisch mit Weiß, Grau oder Schwarz oder etwas mutiger zusammen mit kräftigem Rot. Für einen schönen Hingucker sorgt schließlich noch Eukalyptus – das feine Graugrün strahlt zu hellen Kleidern Lebensfreude aus, kombiniert mit dunklen Farben erhält man einen zeitlos vornehmen Look. Insbesondere kommen auch schöne Schuhe auf diese Weise besser zur Geltung. Das besondere Plus bei diesen farbigen Beinkleidern: Die stützenden Strümpfe lassen sich heute von normalen Strumpfhosen optisch kaum unterscheiden und sind dank modernster Kompressionsgarne auch leicht anzuziehen.