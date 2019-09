Goldene Pracht säumt die Baumalleen bei der Auffahrt zu Schloss Scherneck während sich die späten Sonnenstrahlen in riesigen Klangschalen und vielen weiteren edlen Ausstellerstücken auf der Verkaufsmesse wieder spiegeln. Internationales Kunsthandwerk von Vietnam bis zur Küste Portugals, Pflanzen, Obstgehölze, italienische Keramik, Gartenaccessoires, Grilldesign, aktuelle Herbstmode, Ponyreiten, Zaubertricks und über 80 erlesene Aussteller sind hier zu finden!

Es erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten aller Art von italienischen Panini oder südländischen Früchten bis hin zum Schernecker Bier, das nach alter handwerklicher Braukunst wie vor 100 Jahren gebraut wird. Auch wenn die Pflanzensaison sich dem Ende nähert, sind handgefertigte Grillkamine und dazu passende Livestyle-Produkte mit stilvollem Design im Garten genau das Richtige. Sie schaffen eine einmalige Atmosphäre, denn wenn das Feuer eine angenehme Wärme ausstrahlt und der Duft von Gegrilltem in die Nase steigt, dann ist Freizeitstimmung angesagt. Zauberer Davichi, der seine Taschentricks am Donnerstag, Samstag und Sonntag vorführt, lässt Groß und Klein hinter die Kulissen schauen und erklärt, wie’s funktioniert – das kommt selten vor. Ein genialer Einfall mit Gruß aus Vietnam! Mit dem Laser ausgeschnitten und in Handarbeit zusammengesteckt, werden die Klappkarten in vielen Einzelschritten mit Hingabe und der Hilfe von Freunden und Familie in Vietnam hergestellt. Hausgemachte Grillsaucen, Chutneys, Grill-, Back- und Kochgewürze, Schnäpse und Wein – hier darf im Vorfeld probiert werden. Spitzenprodukte und Tipps für die Küche finden sich bei einem persönlichen Gespräch, und die hektische Internetwelt verblasst dabei ganz langsam unter den schattigen Bäumen. Gesundheit rückt wieder mehr in den Vordergrund, somit dürften auf dem Herbstmarkt auch die Wellnessgeräte und der gesundheitsfördernde Schmuck großes Interesse finden.



Faszination durch die Jäger der Lüfte



In einigen Kulturen werden Greifvögel aufgrund Ihres enormen Sehvermögens, ihrer Scharfsinnigkeit und Ihres Jagdverhaltens auch als Götter, Heilige oder Wissensträger verehrt. Heute geht die Zahl in vielen Teilen der Welt durch Zerstörung ihres Lebensraumes, durch Vergiftung der Umwelt und Verfolgung durch den Menschen zurück. Das ist tragisch, nicht nur wegen des schönen Anblicks dieser Tiere, sondern auch darum, weil sie wichtige und vor allem natürliche Schädlingsbekämpfer sind. Ziel dieser Ausstellung ist es, die Faszination für diese Tiere durch hautnahes Erleben und fundierte Information bei Groß und Klein zu wecken und die Wichtigkeit des Naturerhalts darüber zu vermitteln. Besucher dürfen ihren Favoriten mit einem Falknerhandschuh auf den Arm nehmen. Ob Falke, Eule oder Adler, hier findet jeder seinen eigenen Liebling. Da in fast jedem zweiten Haushalt ein Haustier wohnt, macht auch ein neuer Aussteller neugierig, der sich auf Tierernährung und dem basischen Gleichgewicht in Verbindung zum gesamten Kreislauf der Natur spezialisiert. Das Familienunternehmen aus dem Allgäu lädt Ihren Hund herzlich zu einem Festessen ein.