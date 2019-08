Urig, gemütlich und stilvoll

Herzlich Willkommen im ´s Ziegler Fest- und Partyzelt auf dem Dachauer Volksfest!

Es ist gleichzeitig ein runder Geburtstag und ein kleines Jubiläum: Bereits zum 10. Mal laden heuer Andrea Schneider und ihr Mann Jürgen Vötter wieder die feierfreudigen Dachauer ins s‘ Ziegler Fest- und Partyzelt ein.

Das Konzept aus urigem, gemütlichem Volksfestzelt in Hütten-Optik und stilvoller Partyzone ist dabei ganz bewusst als ideale Ergänzung zum bestehenden Wiesn-Angebot gedacht. Und der Erfolg gibt dem Wirte-Ehepaar recht. Wer ratschen will, der nimmt Platz auf der (überdachten) Außenterrasse. Man sitzt sozusagen gleich „in der ersten Reihe“ und hat den besten Blick auf die flanierenden Volksfestbesucher. Wer mehr Trubel braucht, dem heizt im Zelt ab 18 Uhr DJ Frankie so richtig ein mit einem genialen Mix aus Wiesn-Hits, Discosound, Partysongs und aktuellen Charts.

Einen festen Anlaufpunkt haben heuer auf der Dachauer Wiesn die Freunde der gepflegten Weinkultur. Gleich links neben dem Zelt wird erstmals eine kleine, aber feine Weinlaube öffnen. Gedacht ist sie für die „etwas ältere Generation“. Hier kann man an Stehtischen ein Glas guten Weines trinken, gemütlich ratschen und die einzigartige Atmosphäre des Ziegler auf sich (ein)wirken lassen.

Wie immer kommt in Ziegler‘s Fest- und Partyzelt natürlich das leibliche Wohl der Gäste zu fairen Preisen nicht zu kurz. Hier gibt es traditionelle Wiesnschmankerl wie die begehrten „Ziegler-Brettl“ oder warme Gerichte vom Caterer Metzger Wagner, wie zum Beispiel der beliebte Ochsenbraten oder die schmackhaften Ochsensemmeln.

An den Werktagen gibt es traditionell einen vergünstigten Mittagstisch (11.30 bis 13.30 Uhr) und an den Wochenenden und am Feiertag können die Gäste einen zünftigen Weißwurst-Frühschoppen genießen! Dazu kann man eine frisch gezapfte Maß Dachauer Volkfestbier, ein süffiges Weißbier, einen erfrischenden Longdrink sowie natürlich Softdrinks trinken, stets freundlich serviert vom feschen und gut gelaunten Ziegler-Team.

Tischreservierung unter der Hotline 0176/1 45 43 96 3. Die Wirtsleut‘ Andrea Schneider und Jürgen Vötter und das gesamte Team des s‘ Ziegler freuen sich riesig auf Ihren Besuch und wünschen allen eine fröhlich-friedliche Volksfestzeit.