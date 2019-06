Vierkirchen – Neubau mit Wohnungen und Sparkassengeschäftsstelle

Neue Zeitrechnung bei der Sparkasse Vierkirchen: Bald gehört die Baustelle in der Indersdorfer Straße 13 der Vergangenheit an, und die Handwerker legen letzte Hand an, damit die Geschäftsstelle der Sparkasse Dachau zur offiziellen Eröffnung am 25. Juni auch in neuem Glanz erstrahlen kann. Zuvor aber müssen noch die Sachen im Container gepackt werden, der während der etwa anderthalbjährigen Bauphase als Ausweichquartier diente. Auf die Mitarbeiter und die Sparkassenkunden wartet nun im neuen Gebäudekomplex ein Ambiente, das allen Ansprüchen eines modernen beziehungsweise zeitgemäßen Finanzdienstleisters entspricht. Und gerade in Zeiten, in denen viele Banken-Geschäftsstellen schließen, geht man bei der Sparkasse Dachau einen anderen Weg.

Zweigstellen-Errichtung und 19 neue Wohnungen

Die Sparkasse Dachau hat an ihrem Standort Vierkirchen aber nicht nur in neue Geschäftsräume investiert, sondern gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Dachau (WLD) auch 19 Wohnungen mit 44 Stellplätzen, davon 20 Tiefgaragenplätze, errichtet. Die gesamte Wohnfläche beträgt rund 1374 Quadratmeter. Damit in dem Neubau auch Sozialwohnungen geschaffen werden konnten, stellte die Sparkasse Dachau fast die Hälfte ihres circa 2500 Quadratmeter großen Grundstückes in zentraler Lage von Vierkirchen der WLD in Erbpacht zur Verfügung. Die Sparkasse Dachau selbst ist Eigentümerin von neun Wohnungen und ihrer Geschäftsstelle; die verbliebenen zehn Wohnungen sind im Eigentum der WLD und werden durch die Regierung von Oberbayern im Rahmen der sogenannten „Einkommensorientierten Förderung“ gefördert. Dadurch könne allen Bevölkerungsschichten vermietbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, sagt der Geschäftsführer der WLD, Stefan Egenhofer.

Der Bau an der Indersdorfer Straße 13, den das Architekturbüro „g.h.k. architekten“ aus Dachau entworfen hat, nimmt sich ausgesprochen modern aus. Die Wohnungen verfügen über zeitgemäße Grundrisse und eine Ausstattung nach neuesten Standards. Besonderes Augenmerk wurde daraufgelegt, dass ein Wohnungsmix von 1-Zimmer-Wohnungen für Singles bis zu 5-Zimmer-Wohnungen für Familien geschaffen wird. Und auch Landrat Stefan Löwl, der sowohl den Vorsitz im Verwaltungsrat der Sparkasse als auch im Aufsichtsrat der WLD hat, freut sich über dieses Projekt. „Es zeigt, dass nicht nur die Kommunen Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen müssen, sondern der soziale Wohnungsbau auch mit anderen Grundstückeigentümern in Zusammenarbeit mit der WLD möglich ist“, betont der Landkreischef, der sich ebenso wie Bürgermeister Harald Dirlenbach zur offiziellen Eröffnungsfeier am 27. Juni angekündigt hat.

In der neuen Geschäftsstelle steht Mitarbeitern und Kunden künftig auch mehr Platz zur Verfügung, alles wirkt luftiger und leichter als zuvor in der alten Geschäftsstelle. So ist etwa der Eingangsbereich großzügiger und moderner gestaltet, dort stehen den Kunden zwei modernste Serviceterminals für Online-Überweisungen und ein Recycler für Ein- und Auszahlungen rund um die Uhr zur Verfügung – und an den beiden Schalterplätzen wird die Kundschaft wie gewohnt bedarfsgerechten und kompetenten Service erhalten. Die Sparkassengeschäftsstelle verfügt insgesamt über vier Beratungszimmer, deren Interieur farblich dezent aufeinander abgestimmt ist, auf das in hellen, freundlichen und schallisolierten Räumen sich der Kunde wohlfühlen und diskret beraten werden kann. Es versteht sich beinahe von selbst, dass vor der neuen Geschäftsstelle auch ausreichend Autostellplätze inklusive Behindertenparkplätze zur Verfügung stehen und auch ein barrierefreier Zugang zum Servicebereich möglich ist. Die Sparkassengeschäftsstelle ist freilich nicht nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto erreichbar, sondern unweit der Filiale ist auch der S-Bahnhof Vierkirchen (S 2), direkt vor der Geschäftsstelle an der Indersdorfer Straße gibt es sogar eine Bushaltestelle. Übrigens: Im Landkreis Dachau ist die Sparkasse mit an 36 Standorten vertreten.