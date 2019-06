Erhöhung der

Pfändungsfreigrenzen

Turnusgemäß alle zwei Jahre erhöhen sich zum 01.07.2019 wieder die Pfändungsfreigrenzen. Der Grundfreibetrag liegt dann bei 1.179,99 Euro für eine Einzelperson. Dieser zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienende unpfändbare Betrag erhöht sich durch Unterhaltspflichten gegenüber Kindern oder geringfügig verdienenden Ehegatten. Geregelt sind die Pfändungsfreigrenzen in der Pfändungstabelle zu §850c ZPO. Sie gibt darüber Aufschluss, welcher Teil des Nettoeinkommens bei Schuldnern z.B. über eine Lohn- oder Gehaltspfändung gepfändet werden kann. Kindergeld ist unpfändbar. Pfändungsfrei ist u.a. auch Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld bis zur Hälfte des monatlichen Einkommens (maximal 500 Euro) und 50 Prozent von geleisteten Überstunden. Die Pfändungstabelle regelt auch den bei einem Insolvenzverfahren abzuführenden Betrag an den Insolvenzverwalter.

Ein Beispiel: Ein Familienvater, verheiratet, 2 Kinder, ist mit rund 50.000 Euro überschuldet. Er verdient (netto) 2.000 Euro und seine Ehefrau in Teilzeit (netto) 900 Euro. Nach Pfändungstabelle zu § 850 c ZPO sind im (Verbraucher-/Privat-) Insolvenzverfahren monatlich 52,29 Euro für fünf Jahre abzugeben, gesamt also 3.137,40 Euro. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens genießt der Familienvater Vollstreckungsschutz, an die Gläubiger muss nichts mehr bezahlt werden. Der Schuldner muss bis zur (endgültigen) Erteilung der Restschuldbefreiung „nur“ monatlich den pfändbaren Betrag in Höhe von 52,29 Euro abgeben.

Weitere Infos rund um das Thema Schuldner-/Insolvenzberatung, die Kontaktdaten zur Vereinbarung eines persönlichen Beratungstermins und die Pfändungstabelle zum Download finden Sie unter

vfe.de, insolvenz-fach-center.de und dieSchuldnerberater.de.

Thomas Tillich (Schuldenberatung IHK)