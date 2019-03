Ist beispielsweise unmittelbar nach dem Tod des Partners der Schock sehr groß, kann gerade dann die Unterstützung in Alltags- oder bei bürokratischen Dingen sehr hilfreich sein. In der von Kast so bezeichneten „dritten Phase des Suchens und sich Trennens“ braucht der trauernde Mensch oft vor allem jemanden, der gerne bereit ist zuzuhören, wenn er oder sie sprechen möchte – was ja in der gesamten Zeit der Trauer von Bedeutung ist.

So unterschiedlich die Zeit, die Trauer braucht, so unterschiedlich sind auch die Methoden, sie zu bewältigen – beziehungsweise sie erträglicher zu machen. Menschen, für die es in diesem Prozess kein Weiterkommen zu geben scheint und die infolgedessen depressiv wirken, können beispielsweise den Hausarzt aufsuchen, der einschätzen kann, ob weitere professionelle Hilfe angezeigt ist, oder selbst auch eine psychotherapeutische Praxis kontaktieren.

Neben der Unterstützung durch Freunde und Familie gibt es bundesweit Hospizdienste und -vereine, die unter anderem auch Trauerbegleitung anbieten. Im Internet kann man auf der Homepage des Bundesverbands Trauerbegleitung das Angebot vor Ort mithilfe einer Suchfunktion recherchieren. Unterstützung können auch offene Gruppen bieten, in denen sich Menschen in ähnlichen Lebenssituationen miteinander austauschen können. Unter der Adresse www.trauergruppe.de beispielsweise ist ein Verzeichnis der bundesweiten Trauergruppen und sogenannten Trauercafés zu finden. Hospizvereine und Bestattungsunternehmen bieten regelmäßig Veranstaltungsreihen an, in denen unter anderem Möglichkeiten vorgestellt werden, wie man seiner Trauer Gestalt geben kann, zum Beispiel durch Malen oder Schreiben.