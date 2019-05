Depressionen seien, so die Stiftung, auch im Alter mit Antidepressiva und Psychotherapie gut behandelbar. „Die Behandlung mit Antidepressiva ist allerdings etwas schwieriger, unter anderem wegen der häufigen weiteren Medikamente, die die Patienten einnehmen und möglicher Medikamentenwechselwirkungen. Psychotherapie ist sinnvoll, wird aber älteren depressiv erkrankten Menschen nur äußerst selten angeboten“, so Hegerl. Künftig soll ein Onlinetraining Pflegenden im Umgang mit Depression und Suizidgedanken bei Senioren helfen. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe haben sich Trainings von Pflegekräften zu den Themen Depression und Suizidalität im Alter sich in mehreren Studien als wirksam erwiesen.

Hier setzt die Stiftung an und entwickelt aufgrund des eng getakteten Zeitplans in der Pflege ein kostenfreies, orts- und zeitunabhängig durchführbares E-Learning-Tool, die Studie hierzu läuft derzeit. Das etwa zweistündige Programm soll Wissen vermitteln, erste Handlungsmöglichkeiten bei Verdacht auf Depression und Suizidalität aufzeigen und in Videosequenzen den Umgang mit depressiv Erkrankten im Pflegealltag exemplarisch darstellen. Ziel ist es, durch die Schulung von Altenpflegekräften und pflegenden Angehörigen das Erkennen von Depression bei älteren Pflegebedürftigen zu erleichtern sowie Sicherheit im Umgang mit depressiv Erkrankten und Suizidalität zu fördern.

Das Tool soll nach einer Optimierungsphase voraussichtlich im kommenden Jahr kostenfrei für ambulante Pflegekräfte (auch mit Fortbildungszertifikat) und ebenso für pflegende Angehörige frei verfügbar sein.