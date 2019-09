Kinder orientieren sich am Verhalten von Bezugspersonen. Wenn diese sicheres Verkehrsverhalten vorleben, ahmen die Kinder es ihnen nach. Aufgrund ihrer geringen Körpergröße besteht für Kinder eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Besonders in den Wintermonaten sollte man ihre Sichtbarkeit deswegen durch helle oder reflektierende Kleidungsstücke steigern. Auch das eigene Verhalten sollte man an die Schüler anpassen: Nach den Sommerferien in der Nähe von Schulen besonders achtsam sein und das Verkehrsverhalten generell an den Kleinsten und Schwächsten ausrichten!