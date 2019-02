Diese können mit oder ohne Verkehrszeichen, Zusatzzeichen und Verkehrseinrichtungen vorgegeben sein – etwa in Form von Parkscheinen, Parkuhren, Parkscheiben oder Markierungen. Darüber hinaus werden durch die Halte- und Parkvorschriften auch zeitliche und räumliche Erlaubnisse oder Einschränkungen beschrieben. Sie regeln, wo und unter welchen Bedingungen ein Fahrzeug für wie lange abgestellt werden darf – beispielsweise Kurzzeit- oder Dauerparkplätze oder aber grundsätzlich Halte- oder Parkverbote.

Bei der Menge an Vorschriften kann es deshalb leicht einmal vorkommen, dass man sein Auto an der falschen Stelle abstellt oder parkt – gerade in Ballungsräumen ist die Gefahr besonders hoch. Zudem stellt so mancher Autofahrer sein Fahrzeug gelegentlich aber auch wissentlich im Halte- oder Parkverbot ab, etwa weil partout kein freier Parkplatz zu finden ist oder die Zeit drängt. Die Folgen dieser Ordnungswidrigkeit in Form eines Verwarngeldes werden in Kauf genommen.