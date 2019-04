Zwei Tage Genuss und Kunst bietet der „Schleißheimer Frühling“ des Tourismusvereins Schleißheim. Am Wochenende vom 13. und 14. April wartet im Schlossgarten zwischen Neuem und Altem Schloss ein buntes Frühlingsvergnügen mit vielen Ständen, Musikprogramm und anderen Attraktionen. An die 40 lokale Künstler stellen hier an zwei Tagen in einer Verkaufsausstellung ihre Werke aus, von Malerei und Kunsthandwerk wie Keramik, Textiles, Florales oder Schmuck bis hin zu Genusswaren wie Plätzchen oder Honig. Verkauft wird auch der „Schleißheimer Kaas“und ausgeschenkt wird das Schleißheimer „Remontebräu“. Bei freiem Eintritt herrscht an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr entspannter Marktbetrieb zum Bummeln, Schauen und Kaufen. Angeboten werden Kutschenfahrten durch das Ensemble und an beiden Tagen ab 14 Uhr Kinderschminken und Basteln. Am Sonntagmittag gibt es eine Schokohasen-Suche für Kinder. Für magische Momente sorgt ein Zauberer, und das gleich mehrmals.

Buntes Sortiment

Das Tourismusbüro des Tourismusvereins ist auch wieder am Markt vertreten und präsentiert dort sein buntes Sortiment an Schleißheimer Souvenirs und Spezialitäten. Mit Heimatforscher Otto Bürger können historische Spezialitäten auf dem Radl erkundet werden (Samstag, 14 Uhr), diesmal geht’s zum „Fliegerhorst“. Christa Karch führt durch das Schloss (Sonntag, 11 Uhr). Die „Freunde von Schleißheim“ werden am Sonntag ab 15 Uhr für barockes Flair sorgen.

Der Markt wird eröffnet am Samstag um 11 Uhr, wenn Bürgermeister Christian Kuchlbauer ein Fass „Remontebräu“ anzapft, dazu spielt die Blaskapelle Oberschleißheim. Am Samstag um 14.30 Uhr musiziert die Gruppe „Fleckerlteppich“ mit dem Bläserteam der Vhs und einem Alphorn-Trio. Das detaillierte Programm gibt es unter www.tourismus-schleissheim.de