Nach der Empfehlung von Sportwissenschaftlern der DLRG sollten Eltern ihre Kinder möglichst nicht selbst im Schwimmen unterrichten. Sonst schleichen sich Fehler in der Schwimmtechnik ein, die später nur schwer korrigiert werden können. Es gibt viele Organisationen und Vereine, die gut ausgebildete Schwimmlehrer haben. Dort können die Kinder am besten die richtige Schwimmtechnik erlernen.

Die DLRG empfiehlt, dass Kinder möglichst vor dem Eintritt in die Schule oder in der ersten Klasse schwimmen lernen. Richtig los geht es mit dem „Deutschen Jugendschwimmabzeichen Bronze“, das neben einem Sprung vom Beckenrand mindestens 200 Meter Schwimmen in einer Zeit von höchstens 15 Minuten, zwei Meter Tieftauchen, einen Sprung aus einem Meter Höhe und das Kennen von Baderegeln beinhaltet.

In Deutschland beginnt der Schwimmunterricht in den meisten Schulen in der dritten Klasse, was die DLRG für „zu spät“ erachtet. Viele Kinder in Deutschland können nicht sicher schwimmen. „Das kann zu Badeunfällen mit dramatischen Auswirkungen führen. Je früher Kinder schwimmen lernen, desto früher sind sie auch vor der Gefahr des Ertrinkens geschützt“, so der Rat der Lebensretter.