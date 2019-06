Der Dachauer Musiksommer lockt jedes Jahr tausende Zuschauer in die Altstadt von Dachau. Geboten ist Open Air für jeden Geschmack, Jazz, Dixie, Hip Hop, Folk, Rock und auch sanftere Klänge beim Barockpicknick. Und auch in diesem Jahr findet im Rahmen des Musiksommers wieder die beliebte Jazz-Nacht zum Auftakt statt, zu der am Freitag, 7. Juni, mehrere tausend Besucher in der Dachauer Altstadt erwartet werden. Längst ist „Jazz in allen Gassen“ ein begehrterer Anlass für Jazzliebhaber aus der ganzen Region, in die historischen Gassen der Altstadt zu kommen, um die Auftaktveranstaltung mit zahlreichen Bands auf mehreren Bühnen zu genießen. Musik auf mehreren Bühnen wird geboten, kulinarische Genüsse und offene Geschäfte bis 24 Uhr. Parallel dazu veranstalten die Geschäftsleute in der Dachauer Altstadt zu diesem Highlight auch in diesem Jahr wieder ihre beliebte „Shopping Nacht“.