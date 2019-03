Richtungsweisend

und innovationsfreudig



Die Internationale Handwerksmesse zeigt Lebenswelten

von heute und morgen

Ist das noch Handwerk? Diese Frage werden sich von Mittwoch, 13. März, bis Sonntag, 17. März 2019, viele Besucher der Internationalen Handwerksmesse (IHM) auf dem Gelände der Messe München stellen. Die Antwort ist ein klares Ja. Denn die IHM präsentiert sich unter dem Motto „Ist das noch Handwerk“ mehr denn je als richtungsweisender und innovationsfreudiger Hotspot von Handwerkern aller Gewerke. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll in den „Lebenswelten der Zukunft“ im Eingang West der Messe München. In Kooperation mit der von Bayern Design ausgerichteten Munich Creative Business Week (MCBW). Auf 700 Quadratmetern sind hier wegweisende Innovationen aus Design, Handwerk, Herstellung und Arbeitsorganisation zu sehen, von der intelligenten Straßenlaterne und begrünten Bushaltestellen für die Smart City bis zur Tasse aus recyceltem Kaffeesatz und nachwachsenden Rohstoffen.

Doch nicht nur in den Lebenswelten der Zukunft sind Qualität, Ideenreichtum und Gründergeist buchstäblich mit den Händen zu greifen. Tradition, der Anspruch, perfekte Produkte und Dienstleistungen zu liefern, Co-Creativity und Co-Working haben auf der gesamten IHM – dem Spiegelbild der Branche – genauso ihren Platz wie althergebrachte Fertigkeiten in Verbindung mit modernsten Technologien wie Drohnen, Roboter, VR-Brillen, 3D-Scanner und -Drucker, Laser, Tablets und Smartphones für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche. Was wo wie eingesetzt werden kann, zeigen insgesamt rund 1000 Aussteller aus 60 Gewerken auf mehr als 74.000 Quadratmetern in sieben Hallen.

Rund 1000 Quadratmeter sind für einen der Höhepunkte der diesjährigen IHM reserviert: die große Live-Baustelle und das Forum das Haus in Halle C3. In nur fünf Tagen entsteht dort ein komplettes Haus. Besucher können live und hautnah erleben, wie die unterschiedlichen Gewerke eng aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten und was es beim Hausbau unbedingt zu beachten gilt – vom Keller bis zum Dach. Vor Ort stehen Handwerker und Architekten für Informationen und Beratungsgespräche zur Verfügung. Von einem Aussichtsturm lassen sich die Arbeiten von oben beobachten. Geführte Rundgänge über die Baustelle und das Forum das Haus helfen mit Vorträgen und Tipps von Experten in Sachen Bauen, Sanieren und Modernisieren, so manche Fragen zum (Traum vom) Eigenheim zu beantworten.

Wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann, zeigt gleich nebenan die Ausstellung Geplant + Ausgeführt. Hier sind auf Schautafeln Bau- und Ausbauprojekte aus dem privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich zu sehen, die das perfekte Teamwork von Handwerkern und Architekten sowie Innenarchitekten demonstrieren.

Bauen und Nachhaltigkeit gehören heute mindestens so eng zusammen wie Bier und Breze in Bayern. Deshalb gibt es in Halle B2 neben der Gemeinschaftsschau der bayerischen Innungsschreiner den neuen Green Campus Hier dreht sich alles um Nachhaltigkeit: in der Architektur, beim Wohnen, in der Küche, im Bad, im Büro oder im Garten. Im Future Shop sind vielversprechende Prototypen diverser Produkte sowie bahnbrechende Innovationen zu sehen. Ein hochkarätig besetztes Forum mit täglichen Vorträgen und Workshops führt mit Sicherheit zu nachhaltigen Erlebnissen.

Schönes und Exklusives: Auch das ist Handwerkskunst respektive Kunsthandwerk. Designer, Gestalter und junge Kreative zeigen auf der Sonderschau Handwerk & Design in Halle B1 außergewöhnlichen Schmuck, Mode und Accessoires. Da passt das diesjährige Motto einer weiteren Sonderschau, der Exempla, „Textil – Stoff der Zukunft“ ganz genau dazu. Sie findet ebenfalls in Halle B1 statt. Die Exempla gehört mit ihren lebenden Werkstätten alljährlich zu den Publikumsmagneten der IHM. Heuer ist dort beispielsweise die Webmeistern Machiko Agano aus dem japanischen Otsu Shiga zu erleben. Sie lässt sich in ihren luftig-leichten Installationen von den geheimnisvollen, vergänglichen Formen der Natur inspirieren. Die Maßanzüge des Hamburger Herrenmaßschneiders Sandro Dühnforth heben sich deutlich von den üblichen Massenprodukten ab. Sind doch für ihn ideale Stoffauswahl und Gestaltung ebenso entscheidend wie die perfekte Umsetzung. Hochtechnologisiert geht es bei Franziska Pöppl und Talisa Langenfelder zu. Sie verstricken den biologisch abbaubaren Biokunststoff PLA, verformen und stabilisieren das Gewebe. Und es entsteht ein modulares Trennwandsystem. Ganz nach dem Motto der IHM „Ist das noch Handwerk?“

Dorothea Friedrich