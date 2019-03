„Bevor man sich für eine Fastenkur entscheidet, sollte man immer Rücksprache mit einem Arzt halten. Denn nicht für jeden ist die eingeschränkte Form der Nahrungsaufnahme auch wirklich geeignet, besonders wenn man unter bestimmten Krankheiten leidet“, so Willms. Außerdem muss der Körper langsam auf das Fasten eingestellt werden. Man darf nicht von 100 auf null schalten. Daher sind ein bis zwei Entlastungstage wichtig, in denen man leicht verdauliche, am besten vegetarische Kost isst. Im Alleingang sollte man höchstens zehn Tage fasten. Wer länger auf feste Nahrung verzichten will, sollte dies nur unter ärztlicher Aufsicht oder in einer Fastenklinik tun. Was vor dem Fasten gilt, zählt auch für das Fastenbrechen. Der Organismus muss sich erst wieder ganz langsam an feste Speisen gewöhnen. Daher ist es wichtig, mit leicht verdaulichen, gut gekochten Lebensmitteln zu beginnen – und das braucht mindestens drei Tage Zeit.