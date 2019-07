PECH-Regel bei Schmerzen

„No pain, no gain“ – ohne Schmerzen kein Erfolg: Diesen Leitspruch aus der Bodybuilder-Szene sollte man besser nicht beherzigen. Denn Muskelschmerzen sind ein Zeichen von Überlastung und nicht von Muskelwachstum. Besonders wenn plötzliche Beschwerden auftreten, deutet dies auf schwerwiegendere Muskelverletzungen hin, zum Beispiel Muskelprellungen, Zerrungen und Muskelfaser- oder sogar komplette Muskelrisse. In diesem Fall ist sofort die PECH-Regel anzuwenden: P wie Pausieren (Trainingsstopp), E wie Eis (Kühlen), C wie Compression (Druckverband anlegen) und H wie Hochlagern. Weiterhin können natürliche Arzneimittel Schmerzen sowie Blutergüsse lindern und die Heilung beschleunigen.