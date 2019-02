Mit feinem Fisch lässt sich die Fastenzeit gut gestalten

Und wenn der Fasching noch so ausgelassen gefeiert wurde: Am Aschermittwoch kommt Fisch auf den Tisch. Im Christentum wird in der Regel in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern gefastet – die Fastenzeit 2019 dauert vom 6. März bis zum 18. April. Das ist für viele Christen noch heute selbstverständlich. Fisch gilt nicht als Fleisch und darf daher verzehrt werden. Außerdem gilt der Fisch als „Erkennungszeichen“ der Christen. In der griechischen Sprache heißt Fisch nämlich Ichthys – und das ist zugleich ein Kürzel für „Iesos Christos Theou Yios Soter“, was im Deutschen „Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter“ bedeutet.