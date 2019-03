Eines müssen die angehenden „Jungforscher“ als Voraussetzung allerdings mitbringen: Sie müssen auf alle Fälle lesen können. Auch können sie natürlich nicht sofort voller Begeisterung und mit vollem Forscherdrang loslegen. Bevor die Schüler nämlich eigenständig arbeiten dürfen, müssen sie an entsprechenden Einführungskursen teilnehmen. Die Kurse, so heißt es, finden mehrmals im Jahr statt und werden rechtzeitig auf der Mint-Internetseite bekanntgegeben.

Und wenn die Tutoren den Eindruck haben, dass die Nachwuchsforscher die Kursinhalte – und insbesondere Verhaltensregeln in der Werkstatt, sicherheitsrelevante Themen, den verantwortungsvollen Umgang mit dem Lernmaterial und so weiter – verstanden haben, bekommen sie einen Pass für den entsprechenden Mint-Bereich ausgestellt. Mit diesem IT- oder Werkstattpass sind die Schüler anschließend berechtigt, zu den Öffnungszeiten im Campus eigenständig zu experimentieren und zu arbeiten. Bei Kindern unter 18 Jahren ist hierfür lediglich eine einmalige Anmeldung der Eltern erforderlich. Danach dürfen die Nachwuchsforscher während der Öffnungszeiten einfach vorbeikommen, wann immer sie Lust haben, gerne auch vorher zum Schnuppern. Auch an anderen Mint-Angeboten können Schüler teilnehmen, wie zum Beispiel der Lego Education, in der Werkstatt Holz und Metall, an diversen Workshops, am Calliope Mini-Club, bei Jugend forscht oder an den beliebten Robotics Wettbewerben, dem GYPT-Physikwettbewerb oder bei Theo Prax.

Ein Höhepunkt im jährlichen Mint-Leben ist natürlich der überregional bekannte Robotics-Wettbewerb der TU München in Garching. Hierbei treten von Schüler und Schülerinnen selbst gebaute und programmierte Roboter gegeneinander an. Der Mint-Campus Dachau meldet Teams aus mindestens drei und maximal fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen elf und 15 Jahren zum Robotics-Wettbewerb an. Der Roboter wird dabei vom Mint-Campus zur Verfügung gestellt und vor dem Wettbewerb im Mint-Campus gebaut und programmiert.