Eine wichtige Frage sollte man jedoch schon vor Beginn einer Ausbildung im öffentlichen Dienst klären, denn diese Besonderheit gibt es nur hier: Will ich Beamter/in werden oder will ich später als Angestellte/r arbeiten? Das Gute am öffentlichen Dienst: Grundsätzlich kann man mit jedem Schulabschluss Beamter/in oder Angestellte/r werden. So gibt es im Beamtenbereich vier verschiedene Beschäftigungsgruppen: Für den einfachen Dienst ist mindestens ein Hauptschulabschluss notwendig, für den mittleren Dienst ein Realschul- oder ein Hauptschulabschluss mit anschließendem Abschluss einer entsprechenden Berufsausbildung. Wer Fachhochschul- oder Hochschulreife oder– je nach künftigem Arbeitsfeld – ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium vorweisen kann, startet seine Karriere im gehobenen Dienst. Mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium ist man für den höheren Dienst qualifiziert. Wer Beamte/r werden will, muss noch einige weitere Zugangsvoraussetzungen erfüllen: Dazu gehören die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines EU-Mitgliedstaats. Ganz wichtig – und eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Beamte müssen überzeugt für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, wie sie im Grundgesetz verankert ist. Auch für Menschen mit Handicaps hat der öffentliche Dienst zahlreiche spannende Berufe. Er gilt sogar als Vorreiter in Sachen Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.