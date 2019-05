Die meiste Zeit verbringen Azubis in ihrem Ausbildungsbetrieb. Dort erlernen ihren Beruf ganz praxisnah. Ergänzt wird die Praxis im Betrieb um das theoretische Hintergrundwissen in der Berufsschule. In der Regel kommen Azubis ein- bis zweimal pro Woche in der Berufsschule zusammen. Manchmal ist der Berufsschulunterricht auch als Blockunterricht angelegt – dann findet er über einen längeren Zeitraum am Stück statt. In der Berufsschule stehen zu zwei Dritteln berufsbezogene Inhalte und zu einem Drittel allgemeines Wissen auf dem Stundenplan, zum Beispiel in den Fächern Deutsch, Politik oder Sport.

Wie in der Schule gibt es auch in der Ausbildung Prüfungen: Meistens haben Azubis zwei große zu meistern, die Zwischenprüfung zur Hälfte der Ausbildungszeit und die Abschlussprüfung zum Ende. Die Prüfungen legen sie vor neutralen Prüfern der Berufskammern ab. Eine Ausbildung dauert zwischen zwei, drei oder dreieinhalb Jahren – je nach Ausbildungsberuf. In manchen Fällen können Azubis die Ausbildungsdauer um sechs Monate beziehungsweise ein Jahr verkürzen, zum Beispiel, wenn sie Abitur haben oder besonders gute Leistungen während der Ausbildung erbringen. Auszubildende erhalten vom ersten Tag an eine Ausbildungsvergütung. Dies ist ein Anfang zur selbstständigen Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts. Die Ausbildungsvergütung erhöht sich in der Regel von Ausbildungsjahr zu Ausbildungsjahr.

Die Übernahmequote nach der Ausbildung auf einen Arbeitsplatz im Ausbildungsbetrieb ist im dualen System vergleichsweise hoch, was einen guten Schutz vor Arbeitslosigkeit beinhaltet. Wer jetzt eine Ausbildung macht, wird zudem in wenigen Jahren eine gefragte Fachkraft sein. Noch nie waren die Berufsaussichten für Jugendliche so gut! Das liegt unter anderem am demografischen Wandel: Während das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt, erhöht sich die Nachfrage nach jungen qualifizierten Fachkräften.

