Am Freitag, 3. Mai, sind zwei Titanen der Musikwelt im Hoftheater Bergkirchen zu Gast: Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Im wirklichen Leben haben sie sich nie getroffen, in der Komödie „Mögliche Begegnung“ von Paul Barz prallen ihre so unterschiedlichen Welten aufeinander. Ansgar Wilk spielt den Leipziger Thomaskantor Bach, Herbert Müller den Genussmenschen Händel. Volkmar Kamm führt Regie. Er ist in der aktuellen Theatersaison bereits der zweite Regiegast im Hoftheater. Im furiosen Solostück „Und dann kam Mirna“ von Sibylle Berg hat Martina Gredler diese Aufgabe übernommen. Am Donnerstag, 9. Mai, ist Janet Bens wieder in dieser Mutter-Tochter-Doppelrolle zu erleben.

Zwei Klassiker stehen derzeit ebenfalls auf dem Hoftheater-Spielplan: Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise – in gekürzter Form für heute“ und die unverwüstliche „Mausefalle“ der Queen of Crime, Agatha Christie. Die kommenden Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Für die Aufführungen am Sonntag, 12. Mai (Nathan), und am Samstag, 27. April (Mausefalle), gibt es noch Karten.

Vormerken sollten sich Theaterbegeisterte bereits die Termine für den Musikalischen Theatersommer 2019: Am Donnerstag, 11. Juli, ist Premiere von „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare mit der Bühnenmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy an der Alten Schule Lauterbach.